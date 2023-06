Timo Tolkki vymyslel geniální plán: Dočká se Dominika Gottová konečně luxusu?

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová a Timo Tolkki nedávno přišli o podstatnou část jejich příjmů, jelikož jim stát přestal posílat dávky pro nezaměstnané. Manželé proto vymysleli skvělý plán, jak se dostat z finanční tísně. Hudebník si založil firmu a dokonce svolal po letech své spoluhráče z kapely Stratovarius a chystá nejen vydání alba, ale také velkolepé turné.

Dominika Gottová už třetím rokem plánuje najít si práci, zatím ale zůstalo pouze u slov. Nejstarší dcera Karla Gotta donedávna pobírala dávky v nezaměstnanosti a něco do rodinné pokladny přihodil i její manžel Timo Tolkki. Ten nyní přišel s řešením, jak překonat jejich dlouhodobou finanční krizi.

"Založili podnik, přes který Timo nyní spravuje své hudební aktivity. Díky tomu, že jsou teď oficiálně firma, mohou dosáhnout na státní dotaci pro začínající podnikatele. Dominika dělá teď Timovi manažerku, vyřizuje e-maily a telefonáty. Má s tím už zkušenosti. Už z dob, kdy před lety pracovala pro Tolkkiho kapelu Stratovarius," prozradil člověk z okolí Gottové webu Aha.

Z nové práce je Dominika nadšená, jak prozradila stejném zdroji. "Timo to nebude muset táhnout sám, což se doteď dělo. Jsme rádi, že jsme se k tomuto kroku odhodlali. Ta firma je vlastně Timovým managementem, který řeší věci ohledně jeho koncertování a desek – a také produkci a mixáže. Víte, Timo si jako umělec bez zastoupení musel všechno hradit sám. Letenky na vystoupení, ubytování. Takhle, když je angažovaný pod firmou, dosáhne na státní příspěvky pro umělce," vysvětlila Gottová.

Timo se vrací na pódia

Jak uvedl Expres, státní podpora pro Dominiku Gottovou a jejího manžela Tima Tolkkiho by se měla pohybovat v řádech statisíců korun.

"Bude to odhadem do jednoho milionu, Dominika je štěstím bez sebe," sdělil webu informátor, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován.

Kromě toho si Timo Tolkki pojistil i další zdroj financí a po letech oslovil své bývalé spoluhráče z úspěšné kapely Stratovarius a založil s nimi nový hudebník projekt. Skupina nese název TIMO TOLKKI'S STRATO a už podepsala smlouvu s Warner Music Japan. V současné době členové nahrávají své debutové album s názvem Return To Dreamspace, které vyjde 27. října letošního roku a bude mu předcháze single (Is This The) Brave New World?. Kromě toho hudebníci chtějí vyjet i na turné. Pokud by se podařilo Tolkkimu opět rozjet svou dřívější kariéru, mohlo by se jemu i jeho manželce Dominice Gottové konečně blýskat na lepší časy.

