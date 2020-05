Dominika Hašková: Kvůli koronaviru přišla o kšefty, kariéru ale nevzdává!

Od pěvecké soutěže uběhlo deset den a dnes je z malého kuřátka už mladá dáma. Dominika Hašková se musela před lety rozhodnout, kam se bude dál ubírat její kariéra a kvůli zpěvu měla jasno, musela pryč z Čech!

"Všichni po mně chtěli, abych zpívala Česky, jenže já to tak necítím, angličtina je přirozenější," tvrdila tehdy Dominika a její kroky následně mířily do Británie, kde vystudovala konzervatoř Leeds Colleger of Music.

Během studií dala dohromady kapelu s názvem DOMI a věnuje se autorské tvorbě. Dokonce ji čekalo několik vystoupení na domácí půdě , k tomu ale bohužel nedojde!