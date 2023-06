Myslivcová má nové fotky s přítelem: Zprvu se stýkali kvůli tomu, co ji nabíjelo

Zdroj: Profimedia

Dominika Myslivcová zanedlouho přivede na svět svého prvního potomka, kterého čeká s movitým podnikatelem Zdeňkem Chytilem. Nastávající maminka se na Instagramu pochlubila nejen odvážnými snímky s pupíčkem, ale přidala také rodinné focení s přítelem a pejskem.

Dominika Myslivcová ráda provokuje a ne jinak tomu je i během jejího požehnaného stavu. Blond sexbomba nafotila v pokročilém stádiu těhotenství žhavé snímky zcela nahá.

"No tak tedy hello třetí trimester. To těhotenství sakra rychle utíká, že už jsem se i začínala trošku bát, že ani těhotenské focení nestihnu. Ještě, že mám nejšikovnější mamku, která vzala foťák, přijela do Prahy a cvakla mě/nás 2v1. A řekla bych, že se jí to dost povedlo. Co myslíte, která nejhezčí?" vyzvala influencerka sledující, aby z fotografií vybrali tu nejlepší.

O den později pak budoucí maminka sdílela druhou část série z rodinného focení. Tentokrát byl na záběrech i Dominiky přítel Zdeněk Chytil a jejich pejsek. "Tak ještě. My čtyři. Já a ti moji tři chlapi. No budu mít doma veselo," okomentovala Myslivcová.

Zdeněk mi psal ohledně spolupráce

Dominika Myslivcová svůj vztah se Zdeňkem Chytilem dlouho tajila před veřejností. Ačkoliv na Instagramu žije veřejným životem a s fanoušky sdílí mnohé, o jejím partnerovi se fanoušci dozvěděli teprve na konci minulého roku.

Hrdličky se spolu poprvé objevily na slavnostní premiéře filmu Indián. "Zdeněk mi vlastně psal ohledně spolupráce na Instagram a pozval mě na oběd. Šlo vlastně o pracovní schůzku a nikdy mě nenapadlo, že my dva skončíme spolu. Jeho možná ano, ale mě ne," svěřila se Dominika s detaily seznámení webu extra.cz.

Na otázku, jak dlouho tvoří pár, tehdy blondýnka přesněji odpovídat nechtěla. "Nevíme, od kdy to počítáme, jo, ale my jsme se stýkali kvůli práci a zjistili jsme, že si moc rozumíme, protože Zdeněk je opravdu neskutečně energický a mě to hrozně nabíjelo. Potom se začalo randit a začali jsme spolu žít a teď nějak spolu válčíme, no," mlžila Myslivcová.

Česká Barbie už svého partnera před světem neschovává