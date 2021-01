Další zákaz pro Donalda Trumpa! Nově nemůže nahrávat videa na YouTube

Platforma YouTube, která je vlastněná příbuznou společností Google, Alphabet, se podle Sky News nechala slyšet, že odstranila i nejnovější obsah, který byl na kanálu prezidenta Trumpa sdílen, a to kvůli porušování pravidel. Stejně tak mu platforma znemožnila nahrávání nových videí po dobu minimálně sedmi dní. To znamená, že nemůže sdílet nic do doby, kdy jej 20. ledna ve funkci prezidenta nahradí Joe Biden.

YouTube se rozhodl účet Trumpa na nějakou dobu pozastavit ze stejného důvodu, jako blokaci provedl Twitter. Platforma pro sdílení video obsahu se totiž bojí, že by Trump mohl prostřednictvím svých videí nabádat k násilí.