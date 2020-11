Nemám slov! Vdova po Matuškovi zaútočila na Martinu Formanovou kvůli Trumpovi

„Vidím jen spoustu nesplněných slibů, vidím společnost, která je strašně rozjitřená, společnou, kterou on rozděluje,” nechala se ještě slyšet. Její slova však rozohnila vdovu po zpěvákovi Waldemaru Matuškovi, Olgu, která žije na Floridě. „To, co jsem slyšela od paní Formanové, to je něco neuvěřitelného, že člověk, který tady žije, si tohle může myslet. Tady v Americe je to tak, že 99 % médií očerňuje pana prezidenta Donalda Trumpa, kterého milují lidé tak, že mu chodí až 50 tisíc lidí na shromáždění,” bojovala Olga ze svého favorita.

„Trump je úžasný člověk, který ukradl demokratům dělnickou třídu. Zařídil nejlepší ekonomii za čtyři roky. Když paní Formanová říkala, že snesplnil nic, co slíbil, tak je prokázáno, že splnil nejvíce věcí, co jakýkoliv prezident slíbil ve své kampani. A proto ho lidé milují. Mně to tak vyrazilo dech, co ona říkala, že nemám slov,” kroutila Olga nevěřícně hlavou nad výroky Martiny Formanové.