Donutil si může zatleskat! Tuhle šelmu přebral známému tanečníkovi

Před Sárou chodil Martin několik let s Viktorií Zrzavou, což je neteř Michaely Bakala. „Je to osudový vztah a to, že jsme se potkali, je krása,“ řekl tehdy pro týdeník Sedmička Martin Donutil.

„Viki studuje a přemýšlí, co dál, a je dobře, že zatím jdou její úvahy mimo můj obor, protože už tatínek mě vedl k tomu, že není dobré, když dva dělají totéž, obzvlášť co se herectví týče. Proto jsem rád, že ji zajímají jazyky a jde jinou než divadelní cestou,“ dodal.