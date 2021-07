Kolik bude činit váš důchod? Stát představil aplikaci, jejíž výsledky děsí

Mnozí lidé si často pokládají otázku, kdy budou mít nárok na pobírání starobního důchodu a kolik asi bude jeho výše činit. Stát nyní představil portál, na němž je možné si tyto přibližné údaje zjistit. A výsledek může být velmi nepříjemný překvapením.

Na portálu České správy sociálního zabezpečení je nově možné zjistit, kolik hodin mají lidé odpracováno a kdy se přibližně budou moci odebrat do důchodu. Systém po vyplnění několika základních údajů rovněž vyhodnotí, s jakým obnosem peněz mohou lidé měsíčně ve své penzi moct počítat. V mnohých případech je však odhadovaná výše státní penze několikanásobně nižší než částka, na kterou se lidé mohou spolehnout, jsou-li v ekonomicky aktivním věku.

Lidé se mohou spolehnout hlavně na sebe

Jak uvedla podle Seznam Zpráv Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky, mnozí lidé se musí ve stáří spokojit s velmi nízkým důchodem a ženy pak dokonce ohrožuje chudoba. A možná bude hůř. „Je třeba vzít část odpovědnosti do svých rukou a odkládat si peníze bokem,” vyzývala Brodani v nedávném rozhovoru.

„Podle všech odstupných informací, když se vezme ohled na ekonomickou situaci, zadlužení státu, demografický vývoj, nevyvíjí se situace zrovna příznivě. A je menším veřejným tajemstvím, že na státní penzi se spoléhat nelze,” pokračovala ještě.

Zatím v testovacím provozu

Přibližnou výši svého důchodu i počet let, po kterých na něj vzniká nárok, lze zjistit prostřednictvím Informativní důchodové aplikace, která je dostupná na portálu České správy sociálního zabezpečení. V současné době je ještě v testovacím provozu. Pro přihlášení do aplikace je nutné využít elektronické identity nebo datové schránky. Po vstupu do systému lidé vyplní několik základních údajů se zobrazí požadovaný výsledek.

Ten ale může mnohé velmi nepříjemně zaskočit. Podle mluvčí ČSSZ Jitky Drmolové se však může každým rokem výše důchodu měnit. „S ohledem na právní úpravu důchodového pojištění lze nicméně ve většině případů garantovat, že tato odhadovaná výše starobního důchodu bude minimální hodnotou, kterou bude pojištěnec v budoucnu pobírat,” uvedla Drmolová.

Výše důchodu může mnoho lidí překvapit

