Důchodová kalkulačka jinak: Jak zjistit výši důchodu i bez aplikace

Česká správa sociálního zabezpečení nedávno spustila aplikaci, která má lidem pomoci vypočítat, kdy půjdou do důchodu a na jakou částku pravděpodobně dosáhnou. Nová služba zatím běží ve zkušebním provozu a přihlásit se do ní může každý přes elektronickou identitu nebo datovou schránku. Jenže někteří zájemci potřebné údaje často vůbec nemají nebo je pro ně vstup do kalkulačky příliš složitý. Přibližnou výši starobního důchodu je ale možné vypočítat i ručně bez použití aplikace.

Na první pohled se může zdát, že výpočet důchodu je až moc komplikovaný. Do výpočtu totiž průběžně zasahuje řada čísel, které například vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě toho je potřeba zohlednit datum odchodu do důchodu a udělat několik dalších kroků. Podívejte se, jak provést předběžný výpočet.

Zásadní je celkový počet odpracovaných let

Pro ty, kteří již dosáhli důchodového věku, je pro výpočet penze rozhodující počet odpracovaných let a to, kolik v jednotlivých letech vydělali. Zároveň platí, že počet odpracovaných let může výši starobního důchodu zvýšit v případě, kdy jdou lidé do důchodu později, ale také snížit při zvolení předčasného důchodu. Pro výši procentní výměry pak mají význam jen výdělky od roku 1986 do současnosti. Důležitá je ale také výše druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu, nad tu se pak již nezvyšuje výpočtový základ.

Každý důchodce má nárok na pevnou část důchodu, která odpovídá 10 procentům z průměrné mzdy. V letošním roce je proto tato základní výměra 3550 Kč. K základnímu výpočtu je podstatný i přehled o vyloučených dobách pojištění. Tyto údaje se nachází v informativním listu, který se dá vyžádat od České správy sociálního zabezpeční. Výši první a druhé redukční hranici a výši přepočítacího koeficientu pak Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje každý rok na podzim.

Osobní vyměřovací základ se zjistí z ročních výdělků od roku 1986 do roku, který předchází roku odchodu do důchodu. Ty se pak v každém roce musí vynásobit příslušným koeficientem nárůstu. Tímto způsobem člověk získá roční výpočtové základy, které jsou přepočítané na rok před odchodem do důchodu.

Výpočet denního průměrného příjmu

Nyní přichází ke slovu výpočet průměrného denního příjmu. Pro ten se nejdříve sečtou všechny přepočítané roční výpočtové základy. Takový součet se pak dělí počtem odpracovaných dní v rozhodném období. Jedná se o počet dní v jednotlivých letech, přičemž je potřeba zohlednit i přestupové roky bez vyloučených dob. Z tohoto průměrného denního příjmu se následně vypočítá osobní vyměřovací základ, který je průměrným měsíčním příjmem. Denní průměr se musí vynásobit číslem 30, 4167. Jedná se o vyjádření dnů v průměrném měsíci, kdy se počet dnů v roce (365) vydělí počtem měsíců (12).

Jakmile je známý vyměřovací základ, pak už je možné se dostat k výpočtovému základu důchodu. V této chvíli se pracuje s redukčními hranicemi. Částka do první redukční hranice se do výpočtového základu přičte celá. Z částky mezi první a druhou redukční hranicí se do výpočtového základu připočte 26 %. K části nad druhou redukční hranicí se už nepřihliží.

Pro rok 2021 je první redukční hranice 15 595 Kč a druhá redukční hranice 141 764 korun a nejvyšší možná výše výpočtového základu je tak 48 398 korun (15 595 + (141 764 – 15 595) x 0,26). Tímto výpočtem dojde ke zjištění redukovaného osobního vyměřovacího základu.

Vyšší důchod při pozdějším odchodu do penze

Redukovaný osobní vyměřovací základ ale ještě nepředstavuje výši toho, kolik penzisté dostanou k základní výměře. Zásadní roli totiž hrají celkové roky pojištění. Za každý rok důchodového pojištění se dostává 1,5 % z výpočtového základu. Jestliže někdo odpracoval pouze nezbytných 35 let, pak dostane 52,5 procent výpočtového základu a zjistí tak procentní výměru svého důchodu. Tu je možné zvýšit pozdějším odchodem do důchodu. Procentní výměra důchodu se pak zvyšuje o dalších 1,5 procenta za každých celých kalendářních dnů, o které se odejde později do důchodu po dosažení důchodového věku.

Osobní vyměřovací základ se ovšem také snižuje v tom případě, kdy se lidé rozhodnou odejít do předčasného důchodu. Pak dochází ke snížení za každých i necelých 90 dnů o 0,9 procenta, pokud je rozdíl mezi datem odchodu do předčasného důchodu a datem na řádný důchod mezi 1 a 360 dny, o 1,2 procenta, je-li rozdíl mezi 361 až 720 dny a o 1,5 procenta při rozdílu nad 721 den. Proto se vyplatí pohlídat si datum odchodu do důchodu, protože i zdržení odchodu o několik dní může znamenat vyšší procentní výměru. Celková výše důchodu se pak získá při sečtení procentní a základní výměry.

Pokud do nově představené aplikace nelze vstoupit, je možné použít jednodušší důchodovou kalkulačku například na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se přihlásíte například přes bankovní identitu nebo prostřednictvím eObčanky, tedy občanského průkazu vydaného po 1. červenci 2018, který obsahuje čip a byla u něj aktivována elektronická funkcionalita. Pro přihlášení je zapotřebí mít čtečku dokladů nebo nainstalovaný příslušný software. I tak ale platí, že při výpočtu se jedná pouze o orientační představu o výši starobní penze.

Podívejte se na video, ve kterém finanční poradce vysvětluje výpočet starobního důchodu.

Zdroj: Youtube