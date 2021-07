Kdy půjdete do penze? Důchodová kalkulačka je dostupná všem

Mnozí si často pokládají otázku, kdy jim vznikne nárok na starobní důchod a v jaké výši se ho vlastně dočkají. S tím může pomoci nová důchodová kalkulačka, kterou v současné době testuje Česká správa sociálního zabezpečení. Přestože zatím není v plném provozu, hrubý odhad výše starobního důchodu a datum vzniku na jeho nárok vypočte každému, kdo se přihlásí.

Česká správa sociálního zabezpečení představila novou důchodovou kalkulačku, s níž si lidé mohou vypočíst přibližnou dobu vzniku nároku na pobírání penze a stejně tak i její výši. Služba je v současné době v testovacím provozu, i tak je ovšem možné se do ní pomocí e-identity či datové schránky přihlásit a zjistit požadované údaje. „Pojištěnec zjistí, kdy bude moci odejít do důchodu, kolik získal let pojištění a kolik let mu chybí. Současně získá informaci, kolik by činil jeho důchod v návaznosti na to, jaké měl výdělky,” nechal se podle webu denik.cz slyšet šéf ČSSZ František Boháček.

Systém neumí předpovídat

Částka, kterou se lidé dozví, může být pro mnohé zarážející. Jde ovšem jen o hrubý odhad. Jak totiž uvedl Boháček, systém predikci do příštích desetiletí neprovádí. Stejně tak nezohledňuje inflaci a další vlivy. Nyní vypočtená výše starobního důchodu tak může být ve finále poměrně odlišná od faktické výše penze.

Podle webu stars24.cz obdobnou kalkulačku ČSSZ má na svém webu již léta, narozdíl od té nové do ní však lidé museli všechny údaje zanášet ručně. Nový systém si nejdůležitější informace získá sám. Úřad ovšem nemá ke všem skutečnostem přístup, a tak uživatelé musí dodat další detaily, které mají na penzi vliv. Jde například o počet vychovaných dětí či dobu studia.

Lidé by si možná měli šetřit

Spuštění nové kalkulačky pochopitelně neuniklo pozornosti ani důchodové komise, která v ní vidí velký přínos. Podle komise je totiž vítané, aby se lidé předem dozvěděli, na jakou částku budou mít ve starobním důchodu nárok. Tato skutečnost by je totiž mohla motivovat k vlastnímu spoření na stáří.

Zdroj: Youtube