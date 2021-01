Důchodová kalkulačka: Zjistí, kdy půjdete do penze i kolik budete mít peněz

Na kalkulačce lze vypočítat důchod do budoucna, a to až na dobu pěti let od data výpočtu. „Odhadovaná výše důchodu dle hodnot nastavených ČSSZ se zobrazí ve třech variantách (minimalistická, střední, optimistická),“ informuje na svých stránkách ČSSZ.

Výpočet do budoucna lze provést i na základě vlastního odhadu vývoje průměrné měsíční mzdy zaměstnance v národním hospodářství.