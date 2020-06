Rozchod! Prachař zanedbal sex a Dvořáková se teď ukazuje nahoře bez

Dvořáková příliš štěstí na muže nemá. V minulosti byla tři roky vdaná za slovenského fotbalistu Martina Hromkoviče. Ten však měl zálibu ve více ženách najednou, a tak se manželství rozpadlo. Ještě během něho se zakoukal do švýcarské tenistky Belindy Benčič.

„Už to neplatí. Ano, rozvedli jsme se. Já se tím někde nechlubím, to je moje soukromí. Když se mě na to někdo zeptá, je slušnost odpovědět. Je to důvod, proč jsem se vrátila domů. Je to nepříjemná záležitost, ale myslím si, že nejsem první ani poslední, která si tímhle projde,“ zlehčovala nevěru Dvořáková.