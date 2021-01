Miroslav Hanuš bude dědečkem. Jeho dcera Eliška je těhotná! Opustí seriál Ulice?

"Když jsme se před pár lety znovu potkali, bylo mi jasný, že bez tebe už nikdy. Rok na to ve společným bytě, za další rok zásnuby, minulý léto svatba.

Dneska čteš mýmu pupku, masíruješ mi bolavý záda a když je mi fakt blbě, fandíš mi jak nikdo. Pro většinu byl poslední rok jeden z nejhorších, já si díky němu přijdu naopak o mnoho bohatší. Především o poznání, že ženy jsou totální bohyně a ženské tělo je zázrak! Jo a taky už vím, že to naše mimino bude nejkrásnější stvoření pod sluncem," oznámila Eliška Hanušová radostnou novinku svým sledujícím.

Těhotenství prý herečka nechtěla prozrazovat částečně i kvůli své roli v seriálu Ulice, kde je jednou z hlavních postav.

"Ráda si střežím své soukromí, ale v tomto případě jde hlavně o vedlejší efekt dnešní nelehké situace, kvůli které mě diváci nemohli vidět třeba v divadle, kde by to na mně už dávno poznali. Navíc moje role v Ulici neprožívá nejjednodušší období v životě a těhotenství se do scénáře logicky moc nehodilo," řekla Hanušová webu" Idnes.cz. Jak ale bude tedy pokračovat v natáčení a počítají s ní tvůrci i do budoucna, nebo bude muset seriál opustit?