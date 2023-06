Elon Musk chce zalehnout Marka Zuckerberga: Miliardáři si to rozdají v kleci

Zdroj: Profimedia/Koláž Šíp

Ve vodách amerických miliardářů se schyluje k velkému souboji. V oktagonu se totiž utkají majitel Twitteru Elon Musk a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Oba o tom vtipně informovali na sociálních sítích. Musk už má dokonce i taktiku, se kterou se zápas vyhrát.

Když miliardář Elon Musk zveřejnil na svém Twitteru zprávu, že je „připravený na zápas v kleci s Markem Zuckerbergem”, mnozí to považovali za pouhý vtip. Jenže se zdá, že o žádnou legraci v žádném případě nejde. Na tweet už totiž reagoval sám zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a dal dostatečně najevo, že ze souboje nemá strach a chce se proti Muskovi hrdě postavit. Informovalo o tom BBC.

Bít se budou ve Vegas

„Pošli mi polohu,” napsal Zuckerberg k Muskově přesdílenému tweetu, načež mu přišla zpráva, že se se svým protivníkem utkají v Las Vegas v oktagonu. A Musk se okamžitě podělil i o to, jak se na zápas připravuje. Dokonce už má i vymyšlenou taktiku, jak nad soupeřem zvítězit. „Znám jeden takový skvělý chvat. Jmenuje se mrož. To si jen tak lehnete na svého protivníka a neděláte vůbec nic jiného,” svěřil se majitel Twitteru a pobavil tak všechny své sledující.

Cvičený Zuckerberg

Muskův chvat by se mu ale vůbec nemusel vyplatit a už vůbec mu nezaručuje vítězství. Sám Zuckerberg je totiž dost dobře trénovaný, a i když mají mezi sebou s Muskem velký váhový rozdíl, pravděpodobně by ho i tak dokázal snadno porazit. Zakladatel Facebooku je velkým milovníkem nejrůznějších sportů. Dokonce trénoval MMA a nedávno vyhrál i několik zápasů v jiu-jitsu. Musk pro změnu sportu moc nedá. „Takřka nikdy necvičím. Tedy kromě zvedání mých dětí a vyhazování je do vzduchu,” uvedl Musk.

Konverzace mezi králi sociálních sítí se rychle stala virální. Mnozí už začali debatovat o tom, kdo z nich se v zápase stane vítězem, jiní vzali výzvu jako velkou legraci a na jejím základě začali vytvářet různé vtipné koláže.