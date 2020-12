Jordan Haj o fotkách své ženy s Trojanem: "Už tehdy byla těhotná! Věděl jsem to"

Velikým překvapením po propírané kauze bylo druhé těhotenství Emmy Smetany, které přišlo pár týdnů po "akci" s Josefem Trojanem a proto se stala moderátorka na sociálních sítích terčem posměchu, zda náhodou dítě nečeká právě s mladým hercem!

"Vlastně vůbec nevím, jak to vnímám. Občas se tomu směju, občas jsem z toho zoufalý. Asi jsem to měl čekat, ale bylo to zmedializované neskutečným způsobem… To, že vyfotili nějaké fotky, je sice hezké, ale vůbec nikdo nezná můj background s tím člověkem. Nevědí o tom absolutně vůbec nic. Ta situace nepokračuje vůbec ničím, ale oni vydali asi osm pokračování. Vytvořili si takové fantazie a takový příběh, že je to jako regulérní román," obhajoval se pak Trojan v rozhovoru pro Expres, že o nic nešlo.

Jordan Haj naopak dlouho o aférce své ženy mlžil, po odhalení těhotenství Smetany ale konečně prolomil bariéru mlčení!