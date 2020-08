Emma Smetana se urvala ze řetězu: Čím ji mohl oslnit mladší Trojan?

„Říkala nám, že vztah s přítelem Jordanem je dávno v háji. Po sedmi letech mají tak hlubokou krizi, že ji jen těžko překonají. Ale nebrečí, protože teď má jiný zájem,“ řekl kdysi Sedmičce jeden z externích zaměstnanců Novy.

„Jsme spolu a nic na tom nemění fámy, že naše lože a stůl zůstaly opuštěny. S Jordim máme osudový a doživotní vztah, z něhož ani jeden z nás nemá chuť vystoupit, a pokud to někdo tvrdí, pak slušně řečeno, nemá pravdu," prohlásila Emma poté, co se provalilo, že mají krizi. To už je ale několik let zpátky…