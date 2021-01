Těhotná Emma Smetana: Z tropického ráje poslala dojemný vzkaz a ukázala bříško!

"Objedu s břichem nebo miminem v nosítku všechny sály, kde bude zájem o naši hudbu. Stýská se mi šíleně. A stoupnu si do publika na všech sólových koncertech Jordana. Tatínka mých dvou dětí, jehož osobnostní i umělecký vývoj sleduju s takovým obdivem, že o tom radši víc psát nebudu. Zhruba za rok sem napíšu, jaké je to být maminkou dvou dětí. Nevím o tom nic, nepředstavuji si to nijak, asi mi ještě úplně nedošlo, že se to fakt stane. Zázrak, Držte nám palce," plánuje Emma Smetana v nedávném příspěvku na sociální síti.

Kvůli pandemii stejně jako ostatní muzikanti nemůže Smetana ani její partner vystupovat a oběma to schází. Nezbývá než doufat, že se situace letos již zlepší natolik, že se budeme pomalu vracet k normálnímu životu.

Emmě i miminku přejeme hlavně mnoho zdraví a jsme zvědaví, jaké netradiční jméno druhý potomek výstředního párečku dostane. Na to si ale ještě pár týdnů počkáme.