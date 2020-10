Po Erice Stárkové odpadla i Eva Burešová: Obě hvězdy se nakazily covidem!

Eva Burešová se svým fanouškům ozvala na Instagramu s nemilou zprávou, po řadě celebrit se i ona nakazila koronavirem a aktuálně je doma v izolaci se svým synem!

"Ano přátelé, opravdu je to tak, jsem covid pozitivní. Bulvár se to bohužel dozvěděl dříve než moje rodina. Zatím se cítím jen silně nachlazená a trochu mě bolí hlava. Dozvěděla jsem se to teprve včera večer, takže zatím nevím, co se mnou bude. Rozhodně ale minimálně deset dní v izolaci. Už jsem trochu unavená, jak mi neustále volají z hygieny a z novin, jinak to ujde. Natáčení Slunečné je pozastavené, tedy moje scény se dotočí až budu zdravá a co se Tváře týká, tam mě na jedno kolo nahradí někdo v porotě," prozradila zpěvačka!

Přejeme tedy Evičce Burešové rychlé uzdravení a co nejméně komplikací se zákeřným virem!