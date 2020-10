Erika Stárková: Přiznala rozchod, po Mostu čekala velké role, jenže...

Erika Stárková dle svých slov po úspěchu seriálu Mostu očekávala veliké nabídky, bohužel se ale její touhy nenaplnily. Naštěstí měla ale hvězda Tváře záložní práci, kterou se živila před herectvím!

"Přiznám se, že jsem očekávala, že půjdu z jedné skvělé role do druhé. To se nestalo. Nijak mě to nezaskočilo, žila jsem tak celou dobu předtím a pokračovala v tom. Zase jsem hlídala děti a zpívala jsem. Takových čtyřicet koncertů za rok. S úžasnými mladými muzikanty. Hodně se obměňovali, v hudebním světě jsou úplně jiné vztahy. Když jeden nemohl, dohodil to někomu jinému, pak se zase vrátil, žádnou soutěživost mezi nimi necítím," prozradila herečka výše zmíněnému webu.

S jedním ze svých hudebníků udržovala Stárková několik let i partnerský vztah, ten se ale před půl rokem rozpadl!