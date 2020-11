Erika Stárková: Poslední výkon v Tváři byl tristní, přesto měla prý vyhrát!

"Tak tohle se nepovedlo. Podle mě to Erika moc přehání. Příjde mi, že to moc prožívá, a že si hraje na něco, co není," opakuje se na Instagramu kritika k poslednímu vystoupení Eriky Stárkové.

"Chlapům stojí! Tancovala super, ale zpěv katastrofa," nebrali si někteří pisálci s herečkou servítky. Ačkoliv se ale prý Shakira v podání Stárkové nepovedla, stále ji mnozí považují za favoritku, která měla vyhrát!

"Eriko podle mě si za finále měla vyhrát ty ne že by Jitka nebyla dobrá ale ty si byla super," tvrdí fanoušci herečky z Mostu.

Nakonec ale první místo sebrala Stárkové Jitka Čvančarová, která svou Susan Boyle rozplakala celou porotu…