Falešné přátelství Evy Burešové a Báry Jánové: Tichá bitva hereček ze Slunečné!

Bára Jánová nedávno změnila barvu vlasů a jako náhodou zvolila prakticky identický odstín jako Eva Burešová. Za touto změnou je podle časopisu Moje sladké tajemství snaha vyrovnat se slavnější kolegyni.

To navíc nebylo vše, čím se prý Jánová snažila Burešové přiblížit. Z ničeho nic si nechala udělat na záda tetování Malého prince, na čemž by nebylo nic divného, kdyby to nebyla oblíbená kniha právě Evy!

"Bára tím tetováním zaskočila všechny, jako by to udělala naschvál," šušká se údajně dle stejného časopisu na place Slunečné! "Ti, kteří si myslí, že se snažím vyrovnat Evě Burešové, tak to chtějí možná oni. Evičku mám ráda, je neuvěřitelně talentovaná a zaslouží si být tam, kde je. Ale jsme každá jiná, máme jiné cíle a životní záměry. Obě jsme kreativní a milujeme umění. Máme stejný vkus na hudbu, literaturu a jsme praštěný. Takže se někdy může stát, že děláme podobné věci," snažila se Jánová vysvětlit jak to s Burešovou ve skutečnosti mají. Jenže, realita je ještě trochu jinde!