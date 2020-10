Eva Burešová v karanténě: První smutek a nové bydlení!

Eva Burešová se zařadila do dlouhého seznamu nakažených celebrit koronavirem. Herečka má lehký průběh nemoci a ovšem komunikuje se svými fanoušky na Instagramu.

"Covid pozitivní den dva - zatím jsem stále stejná, pořád mám průběh, jako když jste lehce nachlazení, čich mám, chuť mám, tak si říkám, jestli je to covid, jestli se tam nemohl někdo splést a není to jen nachlazení nebo chřipka. Vím, že každej má průběh jinej, že ztráta čichu může přijít později, to všechno vím a nedovoluju si to zlehčovat, nejsem lékař. Tuším, že to může být ještě horší a že to možná ještě přijde," tvrdila Burešová první dny nemoci.

Po týdnu naštěstí žádné komplikace nepřišly, hvězdu Slunečné ale rmoutí aktuální situace, velice jí chybí koncertování!