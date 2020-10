Eva Burešová se ozvala po dvoudenním mlčení: "Takhle mi teď s koronou je!"

Eva Burešová se od prvního dne rozhodla, že budu o průběhu koronaviru informovat své sledující. Herečka proto pravidelně natáčí stories, ve kterých popisuje, jak se zrovna cítí.

"Covid pozitivní den dva - zatím jsem stále stejná, pořád mám průběh, jako když jste lehce nachlazení, čich mám, chuť mám, tak si říkám, jestli je to covid, jestli se tam nemohl někdo splést a není to jen nachlazení nebo chřipka. Vím, že každej má průběh jinej, že ztráta čichu může přijít později, to všechno vím a nedovoluju si to zlehčovat, nejsem lékař. Tuším, že to může být ještě horší a že to možná ještě přijde," tvrdila Burešová první dny nemoci.

Hvězda Slunečné také přiznala, že od dětství trpěla i u běžné chřipky! "Odmalička vždycky, když jsem měla chřipku, tak jsem měla velmi těžkej průběh - čtyřicítky, halucinace, zvracení, takže čekám, jestli to přijde," bála se dalších dní. Pak se ale záhadně odmlčela!