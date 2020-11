Je to vážné? Eva Burešová představila Přemka Forejta svým rodičům!

Eva Burešová v lásce neměla zrovna štěstí. Vztah s otcem její syna, Michaelem Krásným, se rozpadl krátce po porodu Nathaniela, a herečka pak byla nějaký čas sama.

Po čase se ale objevil o pár let mladší tanečník Matyáš Adamec a vypadalo to, že se na Burešovou konečně usmálo štěstí v lásce. O to větší bylo překvapení, když po březnové karanténě přiznala rozchod!

Dlouho ale krásná hvězda seriálu Slunečná nezůstala, během natáčení show Tvoje tvář má známý hlas se zakoukala do porotce Masterchefa Přemka Forejta a jak vidno, jejich vztah se velice slibně rozvíjí!