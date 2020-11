Eva Burešová maká jako šílená: Jaký je její recept na úspěch?

Práce se nebojí. Koneckonců pracovat šla hned po porodu. Musela se ale poprat s tím, že ji lidé soudili.

„S rozmachem sociálních sítí se stává, že cizí lidé velmi rádi hodnotí životy jiných, ačkoliv do nich vůbec nevidí,“ konstatuje.

„Pár mi jich psalo, že jsem špatná matka, ale vůbec neviděli do pozadí, do mojí situace. Teď už si nic nevyčítám. Vím, že jsem dobrá maminka a že svému synovi dávám vše, co mohu,“ obhajuje se před veřejností.