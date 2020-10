Eva Burešová: Jak se její vysněný partner liší od Janka ze Slunečné?

V seriálu Slunečná hraje Týnu Popelkovou, kterou více než láska zajímá záchrana rodinného statku. S tou jí pomáhá Janek Linhart, který je do ní až po uši zamilovaný. Ve skutečném životě by představitelka hlavní hrdinky Janka celkem brala. Až na pár věcí.

„Mně se na Jankovi líbí, že se nevzdává. On o tu Týnu prostě bojuje. Ona toho má moc k řešení a je taková až moc racionální, tak Jankovi utíká. Ale on to nevzdává a je vytrvalý, to se mi na něm líbí,“ řekla Eva webu eXtra.cz.