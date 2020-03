Burešová ze Slunečné bojuje s kritikou: Svlékla se a vytasila ženské zbraně

Eva na ně odmítá dát odpověď. Je jich totiž milion a všechny jako by v sobě obsahovaly výtku. Zejména ta poslední zmiňovaná je opravdu výživná. „Stojí vám za to zveřejnit takovou fotku? To chcete jenom lajky a pozornost?“ zní otázka.

Jednotlivé dotazy jsou totiž psány ve statusu u jedné velmi odvážné fotky. Eva na sobě nemá nic než lodičky. Právě na tu poslední se herečka pokusila odpovědět. „Jo! Stojí mi to za to. Co všechno mám a nemám být, aby ostatní mohli být spokojeni? Co vše žena musí a nemusí být ve 26 letech?“ táže se pro změnu ona ostatních.