Burešová ze Slunečné odhalila soukromí: Takhle láskyplně mluví o svém příteli

Humor v životě miluje, ale na plátně by klidně na chvíli zvážněla. „Ráda bych hrála i v nějakém dramatu také na divadelním jevišti, protože to mi chybí. Poslední dobou je to kolem mě jen samá komedie. Mohlo by to být drama ženy, která zažije něco šíleného a pak musí bojovat s těžkými věcmi,“ popisuje herečka, co by ji bavilo.

„Chtěla bych si zahrát deprese, hysterické, negativní věci. Když to člověk hraje častěji, tak je to náročné na psychiku. Ale mně to po dlouhé době vážně chybí. Potřebuju nad rolí přemýšlet, vědět proč ta postava něco řekla či udělala. Chci nad tím trošičku přemýšlet hlouběji,“ naznačuje herečka, jakou nabídku na roli by neodmítla.