Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová: Zamilovaná až po uši! Plánuje svatbu?

Evička Burešová to s otcem svého syna neměla zrovna jednoduché. Michael Krásný je muzikant a často jezdí mimo republiku a jelikož je členem kapely Laco Deczi & Celula New York, tráví většinu času v USA!

Nedostatek času na péči o Nathaniela, a údajně rozverná povaha fešného hudebníka, měli ovšem následek rozpadu vztahu, a to když byl ještě společný syn páru v plenkách!

Nějaký čas byla herečka sama, to už ale není pravda! Konečně totiž potkala partnera, který je nejen skvělý náhradní tatínek, ale i parťák do života! Co zamilovaná dvojice plánuje do budoucna?