Vysněný partner? Burešová otevřeně o svém soukromí

Když bylo jejímu synovi lehce přes rok, rozešla se s jeho otcem. Přesto všechno to Eva Burešová zvládla a ve svých sedmadvaceti zpívá, tančí a má hlavní roli v seriálu Slunečná. Jediné, co jí v životě chybí, je mužská opora. Jaký by měl její pan božský být?