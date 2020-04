Rodila s dulou do vody a placentu měla v kapslích: Burešová popsala porod

„Kolem půl páté ráno mi praskla voda, kontrakce přišly dost rychle, tak jsem přemýšlela, jestli mám čas se ještě namalovat. Sedli jsme do auta a jeli do porodnice, cestou jsme poslouchali Beyoncé. Když jsme dorazili, lehla jsem si do vany a rozhodla se, že chci mít u sebe jen dulu. Takže to bylo takový hodně ženský,“ vysvětluje Burešová.

Partner u porodu nebyl a přišel až úplně ke konci, kdy ho tam Burešová chtěla. To už byl malý Nathánek skoro na světě. Na porod prostě vzpomíná moc hezky. Zpívala si u něj písně a dokonce mluvila pěti jazyky. Dostala se zkrátka do úplně jiného stavu.