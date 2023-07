Eva Burešová předvedla postavu v plavkách: Zamilovaná do svých strií

Zdroj: Profimedia

Talentovaná zpěvačka a herečka Eva Burešová se za svou postavu rozhodně nestydí. Ačkoli se fotkami v bikinách příliš často nechlubí, během dovolené ve Španělsku udělala výjimku. Ukázala své tělo v zrcadle a přiznala, že ho miluje se všemi jeho nedostatky.

Eva Burešová nijak neskrývá, že přestože má tisíce obdivovatelů, sama se za dokonalou rozhodně nepovažuje. "Je asi pět minut denně z celkových 24 hodin, kdy se podívám do zrcadla a řeknu si: 'Hele, je to dobrý'," rozepsala se o pocitech ze svého těla. "Pak něco sním a břicho se mi nafoukne, jako bych byla v pátém měsíci těhotenství kvůli diastáze, a veškerý 'wow' faktor zmizí. Ale je to v pořádku. Jednou to zase bude dobré. Žiju pro těch pět minut."

Herečka přiznala, že své drobné tělesné nedostatky (jestli se tak vůbec dají označit) považuje za celkem svůdné. "Strie na zadku pro mě vždycky byly děsně sexy a ty na břichu beru jako první obrázky mých dětí a to je super," svěřila se. "Kdybych dneska prošla kolem sebe, tak se plácnu po zadku, ale nikdo tam nebyl, tak jsem se alespoň v těch plavkách vyfotila, protože se cítím super."

Status Burešové u fanoušků vyvolal silné emoce

Fanoušci s reakcí na její příspěvek neztráceli čas a většina komentářů byla veskrze pozitivní. "Od teď budu díky vám říkat, že ta jizva na břiše je první obrázek od mé dcerky. Jste krásná," napsala jedna z fanynek. Další komentář zněl: "Moc vám to sluší, jste krásná."

Samozřejmě, jak už to tak bývá, objevily se i negativní komentáře. Jeden ze sledujících vyjádřil své obavy a uvedl: "Pak se nemaji jine holky/ženy stydět za své postavy a mít z toho "mindráky", nedejbože nějaké psychické problémy, když někdo jako vy postne takovouto fotku a napíše k tomu, jak je se sebou ve výsledku nespokojená.. achjo."

Ale i navzdory negativním poznámkám mělo poselství Evy Burešové o pozitivním vztahu k tělu ohlas u většiny fanoušků, kteří oslavovali její sebevědomí a úroveň sebepřijetí. Její upřímnost ohledně vlastních nejistot přitom posloužila jako hezká připomínka toho, že každý má chvíle, kdy pochybuje o sobě samém, ale nakonec jde jen o to přijmout se, jací jsme a milovat sami sebe.