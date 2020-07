Burešová miluje své tělo i s chybami: Moje břicho je plné jizev, říká

Eva Burešová momentálně září v seriálu Slunečná, kde hraje Týnu Popelkovou. Drobnou holku od rány, která chce zachránit rodinný statek. Ve skutečnosti má Burešová syna Nathaniela a to je to hlavní, na čem jí záleží.

Ví, že od porodu dokonalou postavu nemá. „Ano, mám celulitidu, strie, stehna, neskutečně rozteklý zadek. A vůbec mi to nevadí. Je to sexy. Každá žena má strie. Moje břicho je plné jizev, strií. A nemyslím si, že by byl o mě menší zájem. Žádný chlap mi nikdy neřekl, že mám strie. To mi píšou akorát lidi na Instagramu," svěřila se Burešová webu super.cz.

Eva Burešová má své tělo ráda

Herečka byla vždycky hubená a postavu jí mohou závidět i mladší dívky. Burešová prostě jen tak neztloustne, protože do vínku má danou štíhlou postavu.

„Vážím 53 kilo a můžu říct, že jsem moc spokojená se svojí postavou. Po porodu se mi to hezky povedlo vrátit zpátky,“ prozradila i obávané číslo. V jejím případě se ale opravdu není za co stydět. Je jasné, že za všechno můžou geny.