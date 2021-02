Eva Burešová o Forejtovi: Nechtěla jsem, aby říkali, že střídám chlapy!

Koncem listopadu se v mediích objevila informace, že Eva Burešová a Přemek Forejt tvoří pár. Herečka tehdy ještě čerstvý vztah nechtěla medializovat, bohužel se tomu ale nevyhnula.

"Nejsem ten typ holky, která začne s někým chodit a okamžitě nafotí společná selfíčka a hodí to na internet, ať se z toho svět zblázní," prozradila herečka v pořadu Limuzína.

"Nebyla jsem tehdy naštvaná, spíš zklamaná. Nešlo totiž jen o mě. Ale i o mé rodiče a bývalého partnera, se kterým mám syna. O otci mého dítěte psal bulvár šílené věci. Řekla jsem, že se o svém soukromí nechci bavit. Následně to bulvár vyřešil tak, že paparazzi stáli týden v autech před naším domem a fotili vše, co děláme. Mrzelo mě, že tam nebyla žádná hranice," vzpomínala Burešová na nelehké období. Vztah se slavným kuchařem prý tajit nechtěla, pouze se potřebovala ujistit, že je právě on ten pravý.