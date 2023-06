Eva Burešová popírá krizi ve vztahu: S Forejtem ukázali rodinnou idylku

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová poslední dny řešila nepříjemné následky svých výroků na Instagramu a kromě toho začaly obíhat spekulace, že její vztah s Přemkem Forejtem prochází krizí. Herečka ale sdílela na sociální síti rodinnou momentku a dala všem jasně najevo, že je známý kuchař do ní stále po uši zamilovaný a užívají si společné chvilky se svým synem Tristanem Williamem.

Nedávno se podle webu mix24.cz objevily informace o tom, že to mezi Evou Burešovou a Přemkem Forejtem pořádně skřípe. Zdroje z jejich blízkosti dokonce tvrdily, že dvojice aktuálně žije odděleně. Důvodem měly být Forejtovy úlety a fámy ještě více nabíraly na obrátkách, jelikož dvojnásobná maminka poslední dobou svého partnerka nikde nesdílela, jak tomu bylo dříve jejím pravidelným zvykem.

Burešová nejspíš pod tíhou množících se spekulací nahrála po dlouhé době společnou fotku se známým kuchařem a jejich synem Tristanem Williamem, aby ukázala, že žádnou krizí s partnerem rozhodně neprochází. Spokojená rodinka navštívila zábavní park a evidentně se to velmi užili.

"Včerejší nádherná rodinná neděle v zábavním parku. Přemýšlím, kdo si ty atrakce užil více, jestli děti nebo my. K jakým rodičům patříte? Dáte si kávičku a na lavičce si užíváte pohled na své potomky? Nebo jste první v řadě na horskou dráhu? My jsme většinou ti první v řadě a někdy přemlouváme naopak naše děti my, ať si tu dráhu můžeme sjet ještě jednou," okomentovala hvězda Slunečné snímek z rodinného alba. Burešová idylku s partnerem a dětmi ocenila hlavně po událostech posledních dní, které pro ni nebyly zrovna příjemné.

Zasloužila bych si seriál ve Španělsku

Eva Burešová se stala terčem kritiky veřejnosti poté, co nahrála vtipné video do svých stories. "Zdravím všechny diváky televize Prima a chtěla bych pozdravit taky vedení. A říct jim teda, že tady, jak se koukám, Sandeva, Nováková, všechny tyhle hvězdy točí prostě někde u moře, Klus točí taky tady někde u jezera na chatách. A já tady u vás točím seriály už 6 let a jsem v ateliérech! Kde je sto stupňů? A taky bych chtěla připomenout, že letos mám třicátiny a že bych si zasloužila nějaký seriál někde třeba, já nevím, ve Španělsku u moře? A ne že mi dáte zelené plátno jenom. Děkuju. Prosím," postěžovala si herečka na sociální síti, mnozí ale její slova vzaly vážně a tím vznikly články, které hvězdu pořádně zvedly ze židle. Poslední kapkou pro Evu pak bylo vyjádření TV Prima.

"Vedení televize je potěšeno přáním Evy zúčastnit se příštích natáčení seriálů a pořadů v zahraničí. Určitě na ni v tomto ohledu budeme v budoucnu myslet. Věříme, že jsme jí letos udělali radost úspěšným koncertním turné po celé České republice, které jsme pro ni zprodukovali," vyjádřilo se vedení televize pro deník ahaonline.cz.

Doběla vytočená Burešová následně nahrála vzkaz pro deník Blesk, který podle ní překroutil její humor. "Aneb Jak z nevinného humoru udělají z člověka záporáka. Byli jste všichni u toho? Byli. Aneb V přímém přenosu vidíme, jak se u nás vytváří záporáci. To, že v Blesku jsou i redaktoři, kteří evidentně nemají úplně v hlavě požehnáno shůry, je nám všem asi jasné. Ale že z mého obyčejného fórku, který pochopil úplně každý krom jednoho člověka, udělají kauzu a ještě otravují vedení Primy kvůli nějakému vyjádření a udělají ze mě nevděčnou kr*vu, už je asi přes všechny mé hranice. Co si to vlastně vůbec dovolují? Psát žvásty je jedna věc, ale překrucovat humornou věc v něco natolik vážného, aby z člověka udělali úplné hovado, na které reagují opět jen další internetový hlupáci, kteří mi nadávají a urážejí teď opět úplně vše ohledně mé osoby a rodiny, je fakt něco odporného. Myslela jsem si, že je o čem psát, ale vytvořit senzaci z ho*na a udělat z člověka k*eténa za nic, je asi teda velké umění," nebrala si dvojnásobná maminka servítky a dodala, že pro zmíněný deník už v životě neposkytne žádný rozhovor.

Herečka se pochlubila rodinnou idylkou v zábavním parku