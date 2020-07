Hvězda Slunečné Eva Burešová je opět single! S tanečníkem Adamcem se rozešla!

Informaci o rozchodu potvrdila Eva Burešová deníku Aha! "Rozešli jsme se před měsícem a zůstali jsme přátelé. Neměli jsme na sebe čas a shodli jsme se, že to tak bude pro oba lepší," popsala herečka hladký průběh rozchodu!

S Adamcem prý vše vyřešili přátelskou formou a bez scén, díky tomu se dodnes celá věc nedostala do médií, než se rozhodla Burešová sama věc oznámit svým fanouškům!

Na Instagramu se pak pochlubila pracovním vytížením, které je aktuálně obrovské! Herečka zkouší nový muzikál Zimní pohádka a do toho naplno běží natáčení nových dílů Slunečné! Fanoušci seriálu ale mají opět novou naději, neustále totiž Evičce přisuzují jejího hereckého partnera Marka Lamboru, se kterým má romantickou linku ve scénáři! Že by se nakonec skutečně přehoupla láska do reálného života? Necháme se překvapit…