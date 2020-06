Výhrůžky smrtí! Burešovou ze Slunečné nenávidí ženy, přebrala jim Lamboru

„Diváci se zamilovali do našich postav Janka Linharta a Týny Popelkové a tak moc jim fandí, že by si přáli, abychom spolu žili i v reálném životě. Ale my jsme úplně jiní než naše postavy,“ vysvětlila Burešová. Někteří to ale pořád ne a ne pochopit.

Možná to teď herci více prožívají, jelikož na to měli v karanténě čas. Točit se opětovně začalo až nedávno. Do té doby to bylo kvůli pandemii koronaviru pozastaveno.