Fanoušci Burešové moc rozumu nepobrali: Omylem jí kondolovali k úmrtí maminky

„Držte se, Evi! Upřímnou soustrast, to zvládnete! Měla jste krásnou matku a krásu jste zdědila po ní!“ psali jí její příznivci. Hvězdě seriálu Slunečná to muselo být nadmíru nepříjemné, byť velmi výrazně pocítila, jak jí fanoušci mají rádi.

„Je to napsaný, jako by to byla matka Burešové, tak se tu nedivte a nenadávejte lidem, že to tak pochopili. Ne každej tu herečku zná. Já ji třeba absolutně neznám,“ píše jeden ze sledujících, který obhajuje omyl ostatních.