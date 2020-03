Hvězda Slunečné šílí strachy kvůli koronaviru: Bojí se nejhoršího!

"Jsme u rodičů na Moravě. Měli jsme v plánu zůstat jen na víkend, ale karanténa nám to prodloužila. Jsem ráda, že nám to tak vyšlo, a jsme tedy všichni spolu," tvrdí Burešová, které pracovní volno evidentně prospívá!

Zároveň se ale těší zpět do práce, seriál Slunečná je totiž od prvního dílu hitem u televizních diváků a podařilo se jí dokonce porazit Ordinaci v růžové zahradě, která roky držela prvenství ve sledovanosti.

Není divu, že se do skvěle rozjetého vlaku herečka těší zpět! Všichni si přejeme, aby se situace co nejdříve vrátila do původních kolejí, tak snad se toto zbožné přání brzy vyplní! A Evičce posíláme hodně sil a pokud možno co nejméně starostí o sestru!