Eva Burešová má jizvy po celém těle: Svěřila se, jak k nim přišla

„Jeviště je samozřejmě velmi nebezpečný prostor. Odřená kolena a ruce jsou u mě normální, když jsem hrála v muzikálu Jesus Christ Superstar, měla jsem jednu modřinu vedle druhé. Nemám hezké modelkovské nohy, ale mám hezké herecké nohy. Každá jizva je jedno představení,“ prozradila Eva pro cnn.iprima.cz.

Od porodu prostě není její postava to, co bývala. „Ano, mám celulitidu, strie, stehna, neskutečně rozteklý zadek. A vůbec mi to nevadí. Je to sexy. Každá žena má strie. Moje břicho je plné jizev, strií. A nemyslím si, že by byl o mě menší zájem. Žádný chlap mi nikdy neřekl, že mám strie. To mi píšou akorát lidi na Instagramu," svěřila se Burešová webu super.cz.

Eva Burešová má tělo plné jizev

Zdroj: Profimedia

„Vážím 53 kilo a můžu říct, že jsem moc spokojená se svojí postavou. Po porodu se mi to hezky povedlo vrátit zpátky,“ řekla i obávané číslo.

„Moje máma se vdávala ve třiceti a měla přes pas méně než já ve dvaceti. Táta byl hubený a vysoký. Můžu sníst, co chci, a jsem hubená. Ale hýbu se. Furt tancuju, přebíhám, jsem v divadle, hraju si s Nathanem, stále jsem v pohybu,“ nastínila recept na rychlé hubnutí.