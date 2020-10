Eva Burešová je v šoku: Covid ji opět připravil o práci!

"Potvrzujeme, že z důvodu šíření covidu-19 jsme se rozhodli nyní pozastavit natáčení show Tvoje tvář má známý. Věříme, že brzy bude vše v pořádku a natáčení bude pokračovat," potvrdil webu Extra PR koordinátor pořadu Vojtěch Boháček.

Eva Burešová pak stejnému deníku přiznala, že je z přerušeného natáčení velice překvapená.

"Zaskočilo mě to. Ale samozřejmě to musíme respektovat. Hlavně se těším, až natáčení zase začne," neskrývala herečka zklamání. Nezbývá než doufat, že se situace co nejdříve vrátí do normálu…