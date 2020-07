Chameleon Burešová: Co chvíli má jiný účes, tohle jsou ty nejhezčí

Jestli má něco v oblibě, je to děsit fanoušky. To umí Eva Burešová skvěle. Ráda totiž dává na Instagram nejrůznější účesy, které vypadají, že už je má nastálo, ale ve skutečnosti jdou snadno změnit. Štáb Slunečné pak uvádí do rozpaků s tím, že postava Týny Popelkové zkrátka změnila styl.

Naposledy ukázala, že si nechala ostřihat ofinu. „Ta ofina je dobrá, co? Já vím! Ale není moje!“ uklidnila bouřlivou debatu na Instagramu při posledním pokusu o pořádný šok. Nutno podotknout, že ofina by Burešové slušela.

Eva Burešová s falešnou ofinou

Zdroj: Instagram

„Nemůžu mít změny účesů, a na léto se ofina už vůbec nehodí. A ani bych si nebyla jistá, jestli se mi to dobře střihne, takže tohle je jenom na klipsnu,“ vysvětlila Eva na instastories.

Jeden z dalších experimentů byla rudá paruka. Eva totiž vždycky toužila mít ohnivé vlasy. „To teď bude takhle vypadat Týna? Obyčejná holka z vesnice,“ tázali se její příznivci. Burešová však odvětila, že se jedná pouze o paruku.