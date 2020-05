Evu Burešovou napadají lidé: Hvězda Slunečné by se neměla usmívat!

U porodu ještě partner byl. Přišel až na úplném konci, kdy ho Burešová zavolala. „Porod proběhl přesně do posledního detailu tak, jak jsem chtěla. Úplně původně jsem chtěla rodit doma, měla jsem přání, aby to byla taková velká rodinná párty. Na zahradě bazén, kolem mě jako mé sudičky všechny ženy z rodiny,“ říká Burešová.

„Ale pak jsem si to rozmyslela s tím, že kdyby se nedej bože něco stalo, chci, aby doktoři mohli zasáhnout. Jsem z Hlučína a nakonec jsem si vybrala krnovskou porodnici, protože to byla jediná porodnice v okolí, kde se dalo rodit do vody. Během hodinové cesty jsem si pořád opakovala afirmace. Chtěla jsem rodit kolem půl šesté ráno, protože miluju v létě východy slunce,“ dodala.