Burešová se ve Zlaté masce zapotila: Nedá se v ní dýchat, kostým je vycpaný!

„Zvládnout se dá všechno, ale jde o to, že kostým byl hodně těžký, přestože kostyméři udělali vše pro to, aby se nám v něm pohybovalo co nejlépe. Kostým je vycpaný, maska je těžká, bolí z ní hlava a nedá se v ní dýchat. Ale snažila jsem se na pódiu něco dělat, aby nebyla nuda a diváky to bavilo,“ řekla Eva s tím, že účast v soutěži nebyla žádná hračka.

„Češi i Slováci jsou hraví a mají rádi zábavné show – a já jsem jedním z nich, taky to mám hrozně ráda. Navíc myslím, že Zlatá maska je spravedlivá, nikdo nepreferuje někoho jen pro to, že je to jeho oblíbenec,“ věří v úspěch pořadu Burešová.