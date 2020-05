Burešová odráží nálety puberťáků: Chtějí nahé fotky a píší oplzlosti

Oba během pandemie koronaviru byli zavření doma. Při návratu před kameru byli nesví. „Když jsme měli točit takovou jednu trochu milostnou scénu, respektive partnerský dialog zakončený pusou, oba jsme strnuli, protože jsme najednou nevěděli, co dělat. Do toho přišel rejža, co se děje… tak jsme mu to vysvětlili a nakonec jsme se dohodli na tom, jak to ošulit,“ vyprávěla herečka.

„Musím říct, že v tomto období je zvláštní pocit, vrátit se zpět před kameru. Jsme všichni trochu nervózní z toho okolí, z roušek, dezinfekcí. Snažíme se ale, aby to na obrazovce nebylo znát. A doufám, že se nám to daří,“ svěřil se Lambora Radiožurnálu.