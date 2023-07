Eva Burešová přišla o roli: Na klasickou maminku totiž vypadá moc mladě

Eva Burešová

Zdroj: Profimedia

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde Eva Burešová z role do role, ale ne vždy to tak je. Stalo se totiž i to, že hvězda seriálu ZOO nedostala roli, kterou se domnívala, že má už v kapse. Bylo to kvůli jejímu vzhledu. Na maminku totiž vypadá moc mladě.

Herečka a zpěvačka Eva Burešová prožívá zrovna období, kdy létá na růžovém obláčku. Žije si spokojeným životem se synem Nathanem, kterého má s hudebníkem Michaelem Krásným a partnerem Přemkem Forejtem v novém luxusním domě na rozlehlém pozemku nedaleko Prahy. Přemek má z předchozího vztahu dceru Stellu, která rodinku také často navštěvuje. A spolu pak milenci mají syna Tristana Williama Forejta. Není jich tedy zrovna málo! Rodina se však rozhodně nemá špatně, peníze totiž umí vydělat jak šéfkuchař a majitel restaurace Entrée, tak herečka, která jde ze seriálu do seriálu. Eva patří k našim nejobsazovanějším herečkám, ale velká role ve filmu ji prozatím minula. A že to není ctižádostivé Evě jedno, je víc než jasné. Vidina Českého lva ji pronásleduje ve snech už nějaký ten pátek, zatím však marně. Herečka si myslela, že má roli v kapse Naposledy to s hlavní rolí do nově připravovaného filmu také nevyšlo, i když si nejspíš Burešová myslela, že jí má v kapse, musela si nechat zajít chuť. „Nakonec se rozhodli pro jinou herečku, protože já prý vypadám na to, abych hrála maminku, moc mladě," svěřila se smutně Eva na svém Instagramu fanouškům a přidala fotku, kde opravdu vypadá spíše jako bláznivá puberťačka než jako důstojná maminka dvou dětí. „Takže teď se ve mně perou dvě emoce. Mám bejt smutná, že když už vše bylo domluvené, já přišla o roli? Anebo je děsně cool, že i když mám sama dvě děti, tak maminky ještě hrát nemůžu, protože prý vypadám mladě?" zamyslela se ještě dlouhovlasá kráska a vyzvala své fanoušky, aby jí dali vědět, co si o tom myslí. Nyní si užívá dovolenou na Kanárech s rodinou Samozřejmě se dočkala obrovské vlny podpory od svých příznivců, kteří tvrdí, že rozhodně je lepší vypadat mladě. Korunu tomu nasadila herečka a zpěvačka Anička Slováčková, která kolegyni napsala, že má být ráda, protože ona, i přesto, že je ještě o rok a půl mladší než Burešová, hraje v jiném filmu matku rovnou devíti dětí. Aby na zklamání hvězda zapomněla, vyrazila s rodinou na dovolenou na Kanáry. Partneři s sebou vzali všechny tři děti, takže tam Eva na stesk rozhodně čas nemá. Navíc by měla načerpat energii, Nathan totiž v září nastupuje do první třídy, tudíž jí k miminku přibude učení a úkoly. "Chtěla bych, abychom ještě byli hodně spolu, než nám to v září začne, všechny ty povinnosti, učení a podobně. Je to hrozně zvláštní pocit, protože pro mě je Nathánek pořád malý chlapeček a on je přitom už docela velký a bude chodit do školy," posteskla si Burešová pro Kafe.cz.