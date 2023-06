Eva Decastelo vytočila svého manžela Reného: Poslal jí ostrý vzkaz

Zdroj: Profimedia

Eva Decastelo s bývalým manželem Reném Decastelem nemá zrovna nejlepší vztahy. Nejen proto se moderátorka ke svému soukromému životu poslední dobou vyjadřuje spíše sporadicky. Nedávno se ale dvojnásobná maminka rozpovídala o svých plánech na letní prázdniny, což nadzvedlo otce jejich dětí ze židle a rozhodl se situaci objasnit vlastními slovy na Instagramu.

Eva Decastelo a René Decastelo se rozešli minulý rok. Manželé působili jako ideální pár a málokdo čekal, že po třinácti letech přijde ze dne na den krach. Scenárista se ale zakoukal do ragbistky Evy Korniové Jung a rozhodl se od rodiny odejít.

Ani Eva nezůstala po rozchodu dlouho na ocet, do života jí vstoupil též čerstvě rozejitý fotograf Tomáš Třeštík, se kterým už od loňského roku tvoří pár. Ačkoliv mají Decastelovi oba novou lásku, jejich vztahy jsou stále velice napjaté.

Moderátorka se z těchto důvodů raději ke svému novému vztahu ani rodinné situaci příliš nevyjadřuje. Sexy brunetka ale před pár dny udělala výjimku a prozradila, že chystá s Třeštíkem i potomky bláznivou dovolenou a pár slov padlo i o exmanželovi. To ovšem Reného Decastela vytočilo a ihned sepsal na sociální síti vlastní vyjádření.

Zdroj: Vltava Labe Media

Neplánujeme svatbu, pořád jsme šťastní

Eva Decastelo se sice snažila exmanžela chválit, jeho to ale evidentně moc nepotěšilo. "Na četné dotazy, jaké skvělé věci vymýšlím, se musím přiznat, že většinu toho, co zažíváme, má na svědomí moje Eva, která má plánování akcí pro děti v malíčku. Za to jí musím poděkovat, protože díky ní jsme třeba byli teď o víkendu všichni s kamarády na Sázavě. Obsadili jsme teda několik lodí jako Hujerovic, ale to je výhoda veliké rodiny," začal René Decastelo svůj dlouhý proslov.

Scenárista se dále vyjádřil k seznámení jeho dětí s potomky své partnerky Evy Kornyové Jung, jelikož Eva Decastelo kolem toho mlžila. V druhé části textu pak dal jasně najevo, že na rozdíl od své ex nehodlá nic ze svého soukromí sdílet s bulvárem.

"Ohledně "fantastických" prázdnin můžu jen říct, že na začátku léta poletíme k moři, děti se samozřejmě těší, protože spolu po více jak roce fungují jako parta. Hned potom ti starší spolu odjedou na tři týdny na tábor. Před návratem do školy je ještě čekají sportovní soustředění a nejspíš ještě něco vymyslíme, aby neseděly u počítačů. Ale na tom zase není nic zvláštního. I proto to všechno nedáváme na Instagram, koho by to také zajímalo. Ten čas volna využijeme, abychom zmizeli někam sami dva. Což si s Evou (Kornyovou pozn. redakce) oba zasloužíme. Kam pojedeme, si necháme pro sebe, protože nechceme, aby naše dovolené byly v bulváru. Ani běžné věci jako práce na zahradě, nebo venčení psů. Bohužel se tam občas dostaneme ne vlastní vinou. Tak abychom to nemuseli dál komentovat a odpovídat na jednotlivé dotazy: Děti jsme seznámili, protože by bylo divný, kdybychom spolu byli a děti oddělovali. Očividně ne všichni to tak vnímají. Nemáme konkrétní plán, kdy a kam pojedeme sami. Neplánujeme svatbu a ano, pořád jsme spolu šťastní," uzavřel umělec. Vypadá to, že vztahy mezi ním a jeho stále ještě oficiální manželkou Evou Decastelo jsou více než napjaté a ani po roce od jejich rozchodu nenašli společnou řeč.

René Decastelo s novou partnerkou o pozornost bulváru prý nestojí