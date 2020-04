Už v 17 letech byla na titulce! Eva Decastelo popsala náročnou cestu za slávou

„Píše se rok 1996, je mi 17, už 4 roky se pokouším prorazit jako modelka. A stále mi nedochází, že s 1,58cm to fakt nepůjde,“ prozrazuje detaily. „Ty fotky objevil manžel někde v archivu,“ říká Eva, která odtajňuje, kdo jí posléze v kariéře pomohl nejvíce.

„V sedmnácti jsem objevila v novinách inzerát do Divadla Na zábradlí. Bylo tam tehdy napsáno, že hledají pohybově nadanou dívku španělského typu do 160 centimetrů. Bylo tam ještě napsáno, že by to měla být absolventka konzervatoře nebo DAMU, ale to jsem úspěšně ignorovala,“ směje se Decastelo.