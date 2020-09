Mám v sobě drsňačku a můžu ji pustit ven, říká Eva Josefíková

Herečka Eva Josefíková působí jako křehká dívka, ale během své herecké kariéry už nějaké sebevědomí získala. Přesto má před každým uvedením svého filmu trému. Pro časopis Glanc se rozpovídala, jak zvládá premiéry.

„Nelehce. Pokaždé jsem děsně nervózní a upřímně, většinu svých prvních premiér, ať už to bylo v dramaťáku, nebo v profi divadle, si nevybavím. To je můj dar, který vlastně oceňuju – vytěsnění stresujících situací z minulosti,“ tvrdí Josefíková.

Eva umí být i drsná

„Takže vám můžu jen povědět, po které premiéře jsem spořádala půlku kachny, po které byl dobrý večírek nebo zmrzlina, která měla nejdelší nebo nejkratší děkovačku, ale z jeviště ani ťuk. Troufám si však říct, že mě tréma pomalu přestává nepříjemně paralyzovat,“ myslí si herečka.

„Při premiéře si říkám: „Jsi tady, už i diváci jsou tady, tak to zvládni co nejlíp až do konce.“ A později: „Ještě hodinku a pak si dáš zasloužené Pivo!“ Je to i o tom, jak často se která hra hraje. Pokud je to často, tak si ji osahám, ohraju a uklidním se,“ vysvětluje.