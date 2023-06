Eva Pavlová je ztělesněním noblesy: Módnímu přešlapu se ale přesto nevyhnula

Zdroj: Profimedia

První dáma Eva Pavlová se během poměrně krátké doby, co je její manžel Petr Pavel ve funkci prezidenta České republiky, stala módní ikonou a inspirací mnohých žen. Ve společnosti se vždy ukazuje dokonale upravená a sází výhradně na elegantní modely. Kromě toho ale také volí doplňky, které mají leckdy i hlubší význam.

Prezident České republiky Petr Pavel může být na svou manželku právem pyšný. Nejenže si ji lidé coby první dámu nesmírně oblíbili a souhlasí s jejími názory, ale svého manžela perfektně reprezentuje a je mu krásnou ozdobou. Eva Pavlová nenechává nic náhodě a při každé příležitosti doslova září. A to nejen díky správně zvolenému oblečení, ale taky svými nejrůznějšími doplňky.

Podporuje Česko ve všech směrech

I když by se mohla Eva Pavlová blýskat v luxusních kouscích od světových značek, raději podporuje české módní návrháře. A to i co se týká kabelek a šperků. „Velmi kvituji to, že si vybírá lokální návrháře, podporuje tamní značky a volí převážně kabelky z kůže, což je za mě nejlepší materiál,” uvedla pro Blesk módní návrhářka Lucie Kalousová.

A Eva Pavlová se svým výběrem skutečně boduje. V Česku i ve světě. Například během své účasti na korunovaci krále Karla III. byla jednou z nejlépe oděných dam a v Londýně tak ukázala, že mají Češi rozhodně cit pro módu. Zároveň dodržela tradice britské královské rodiny, když si na hlavu výjimečně nasadila klobouk. A přestože podle všeho není zrovna nadšencem do pokrývek hlavy, rozhodně jí padnul jako ulitý. I když jak přiznává přední česká modistka Jolana Kotábová v rozhovoru pro web prozeny.cz, nešlo tak docela o klobouk, nýbrž o takzvaný fascinátor.

Jediný přešlap

Navzdory tomu, že si vždy dává Eva Pavlová a pochopitelně i její stylisti velmi záležet na tom, aby vypadala naprosto fantasticky, ne pokaždé se to povede. První dáma už za sebou svůj první menší přešlap má, a sice když vyrazila s manželem na oficiální návštěvu Polska. Oblékla světle růžové šaty s bílým límečkem a bílými manžetami. I když byl kostým opravdu decentní, byl možná až příliš fádní. Podle některých v něm první dáma vypadala jako v noční košili, podle jiných zase připomínala zdravotní sestřičku.