Pravda o skandálu Evy Pilarové: Co dělala na balkoně s Gottem a Matuškou?

Podle Evy Pilarové bylo až k neuvěření, co všechno se vyprávělo o natáčení a pobytu v Mariánských Lázních. Detailně o celé události promluvila v knize Takový byl Karel Gott. „Víte, na tom natáčení se vůbec nic nestalo. Jestli to bylo tím, že lidé viděli hodně známých tváří a čekali, že teda bude nějaká senzace, a byli pak zklamaní, že nic… nevím. Každopádně vznikla tahle, já tomu říkám, povídka. Waldemar, Karel a já jsme se měli, jak bych to řekla, neslušně zachovat z balkonu. V původní verzi to bylo na hlavu rumunské delegace, pak to někdo předělal na sovětskou delegaci, protože to znělo zajímavěji,” vysvětlovala Eva Pilarová podle webu Blesk.cz.

„A pak to ještě další vylepšovali tím, že u toho Karel měl zpívat ‚tam kde šumí proud‘ a Walda do toho vykřikoval ‚a cáká a cáká‘. Jelo to od Šumavy k Tatrám takovým způsobem, že když moje maminka stála ve frontě na maso, slyšela, jak si o tom lidé povídají a málem nedošla domů, jak se jí chtělo omdlít. Hubovala mě pak, co jsme to udělali, a dodnes mi nikdo nevěří, že se opravdu nic takového nikdy nestalo,” uvedla zpěvačka vše na pravou míru.